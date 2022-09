Burlan anunta vremuri bune pentru CE Oltenia. Profit cat pentru toti anii

Presedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, a declarat ca in 2022 compania va avea profit suficient de mare cat sa acopere si pierderile anilor anteriori.Daniel Burlan nu a dat o cifra estimativa, insa a declarat ca 2023 arata diferit pentru complex. "Este un an in care compania iese pe profit, isi acopera pierderile anilor anterior, care permite o alta perspectiva pentru 2023", a spus acesta intr-o emisiune la Gorj TV.El a adaugat ca in acest proces de ... citeste toata stirea