Burlan crede ca acestea ar trebui sa fie prioritatile CE Oltenia

Sursa: Pandurul
Vineri, 08 August 2025, ora 07:39
Daniel Burlan, fost director al CE Oltenia, a facut o lista a prioritatile pe care crede ca ar trebui sa le aiba compania pentru a iesi din impas. Rediscutarea clauzelor din planul de restructurare este esentiala, urmata de adaugarea a doua grupuri, ca rezerva pentru cele trei care vor ramane in exploatare, mecanismul de compensare si prelungirea finantarii prin Fondul de Modernizare.

"Parerea mea este ca trebuie negociat prelungirea punerii in functiune a noilor ...citește toată știrea

Pandurul
