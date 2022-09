Burlan: In acest an au fost cele mai putine accidente de munca

In anul 2022, au fost cele mai putine accidente de munca de la infiintarea Complexului Energetic Oltenia. Informatia vine de la managerul companiei, Daniel Burlan, in contextul in care subiectul a fost dezbatut, in Parlament, in dezbaterea motiunii impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu."Si noi monitorizam decesele. 2022, din punctul de vedere al accidentelor de munca, este 5, cel mai mic numar de accidente de munca de cand este Complexul Energetic Oltenia, fara niciun accident ... citeste toata stirea