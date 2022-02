Cadavrele a doi barbati, gasite intr-un lac

Cadavrele a doi barbati au fost gasite miercuri, 2 februarie, in lacul Somesul Cald, in judetul Cluj, dupa ce pompierii au cautat de ieri o masina care ar fi cazut in apa."Echipajele de scafandri Salvamont-Salvaspeo sprijinite de scafandri ISU Cluj au reusit sa recupereze corpurile a doi barbati din apele lacului Somesul Cald. Avand in vedere ca acestea prezentau rigiditate cadaverica nu au putut fi aplicate manevrele de resuscitare", au declarat reprezentantii ISU Cluj.Un apel la 112 a ... citeste toata stirea