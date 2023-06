Inca un troleibuz nou va circula pe strazile din municipiul Targu Jiu. Acesta face parte din lotul total de 35 de troleibuze care au inlocuit vechile mijloace de transport in comun.Troleibuzul a ajuns in dotarea Transloc aproape de Ziua Lucratorului din Transportul Public, motiv pentru care a fost considerat de conducerea societatii "un cadou"."9 Iunie - Ziua Lucratorului din Transportul Public. Am primit un cadou, cu o intarziere de o zi : ultimul troleibuz din cele 35 mijloace de ... citeste toata stirea