Cadoul Gabrielei, premianta din Gorj care viseaza sa devina politista. Ce surpriza i-au facut oamenii legii

O fetita in varsta de 11 ani, din comuna Scoarta, judetul Gorj, viseaza sa devina politista. Aceasta traieste intr-o familie cu o situatia materiala precara, dar este printre cei mai buni elevi la invatatura din clasa sa. Politistii gorjeni au aflat povestea fetei si dorinta acesteia de a imbraca uniforma de politist."Draga jurnalule, astazi am luat 10 la limba romana, ceea ce ma ajuta sa ajung mai aproape de visul meu, acela de a deveni politist", scrie Gabriela in jurnalul pe care l-a aratat ... citeste toata stirea