Caine calcat in mod intentionat cu masina. Faptasul este cautat de politie

Un individ care a calcat in mod intentionat cu masina un caine este cautat de politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Gorj. Intamplarea a avut loc in urma cu cateva zile pe o strada din municipiul Targu Jiu. Cainele a profitat de faptul ca poarta este deschisa si a iesit din curte, iar un sofer care trecea cu masina prin zona chiar in acel moment l-a calcat in mod intentionat Camera de supraveghere montata pe casa a surprins momentul in care masina face diferite manevre si ... citeste toata stirea