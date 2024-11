Un caine lup abandonat a fost salvat astazi de autoritatile publice care se ocupa de protectia animalelor."In data de 17.11.2024, ne-am deplasat in localitatea Tismana, impreuna cu IPJ Gorj, Biroul pentru protectia animalelor, cu privire la punerea in aplicare a unui ordin de plasare a unui caine in adapost, aflat in pericol.La fata locului am ... citește toată știrea