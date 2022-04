Calcule si strategii in PNL Gorj. Cine ar putea sa-i ia locul lui Vilceanu?

Strategii in PNL Gorj dupa demisia lui Dan Vilceanu din functia de secretar general al organizatiei centrale. In timp ce unii liberali au declarat public ca sunt nemultumiti de prestatia deputatului la Bucuresti si ar vrea alegeri in structura liberala din Gorj, altii cred ca Vilceanu nici nu va reveni in fruntea PNL Gorj.Prefectul Marcel Iacobescu a vorbit, la Radio Infinit, despre decizia lui Dan Vilceanu: "Noi stim ca n-o sa stam toata viata intr-o functie. Era normala decizia domnului Dan ... citeste toata stirea