Calin Georgescu, sase ore in fata judecatorilor

Procesul in care Calin Georgescu si Coalitia pentru Apararea Statului de Drept au dat in judecata Biroul Electoral Central si mai multe institutii, pe care le acuza ca au anulat ilegal alegerile prezidentiale, a ramas in pronuntare. Cererea a fost discutata pe fond, dar in acelasi timp judecatoarea a fost recuzata, iar o admitere a recuzarii ar duce la reluarea judecatii pe fond.Obiectul principal al dosarului se refera la anularea hotararii BEC, respectiv a deciziilor BEC nr. 230D/2024, nr. ... citește toată știrea