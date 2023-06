Si satele se modernizeaza. Mai multe localitati din Gorj au depus proiecte sa obtina fonduri prin PNRR sa cumpere camere de supraveghere. In comunele unde exista deja astfel de sisteme, edilii spun ca localnicii se simt mai in siguranta desi nu au politisti locali pe ulite care sa patruleze 24 de ore din 24, ci aceste camere care filmeaza tot ce misca in localitate.Comuna Dragutesti este unul dintre exemple. Aici exista deja aproximativ 20 de camere de supraveghere. "Avem acest sistem de ... citeste toata stirea