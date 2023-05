In cladirile preluate de autoritatile locale din Bumbesti-Jiu a functionat pana in 1999 Scoala de Jandarmi, iar dupa inchiderea acesteia, aici a functionat un centru de formare pentru cadre. Cand activitatea s-a incheiat definitiv autoritatile locale au inceput procedura de preluare a acestor cladiri de la Ministerul de Interne."Dupa ce cladirile pe care le-a folosit Ministerul de Interne ne-au revenit in patrimoniu ne am gandit sa le dam o utilitate. Un corp a intrat ... citeste toata stirea