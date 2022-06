Camin de batrani intr-un fost spital din Gorj

Cladirea in care a functionat Spitalul din Matasari va fi transformata in centru de batrani. Anuntul a fost facut de viceprimarul comunei. Acesta a mai transmis ca intreaga cladire va fi predata Consiliului Judetean Gorj, care se va ocupa de proiect.In prezent, acolo functioneaza centrul de permanenta, dar acesta va fi mutat in alta cladire. Fostul spital din Matasari va fi reabilitat de Consiliul Judetean. "In fostul spital al localitatii care a functionat ca sectie a Spitalului Motru, acum ... citeste toata stirea