Camin de batrani la Bumbesti-Jiu

Primarul orasului Bumbesti-Jiu, Constantin Bobaru, vine cu vesti imbucuratoare pentru varstnici: doreste amenajarea unui camin de batrani in fosta unitate de perfectionare si instruire a jandarmilor romani, care a functionat in localitate.Cu privire la acest aspect, primarul a declarat:" La insistentele si sugestiile cetatenilor, dupa ce am preluat un patrimoniu care a fost transferat in proprietatea statului si administrarea Ministerului de Interne si timp de cativa ani a functionat o scoala ... citeste toata stirea