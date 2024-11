"Campion" la infractiuni. A fugit de Politie pana a ramas impotmolit!

Un tanar de 19 ani din Hunedoara a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta s-a urcat la volan si a condus desi nu avea permis. Avea cu el in autoturism trei copii si a fugit de Politie pana a ramas impotmolit in albia unui rau, apoi au fugit pe jos. Mai mult decat atat, masina figura ca fiind furata cu o noapte inainte de incident.Tanarul urmeaza sa fie prezentat, in cursul zilei de astazi, Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara, cu propuneri corespunzatoare.Politia a pornit pe urmele ... citește toată știrea