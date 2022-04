Campionii Romaniei la robotica au nevoie de sprijin pentru a ajunge la Olimpiada internationala din SUA

Echipa de robotica a Colegiului National "Tudor Vladimirescu" (CNTV) din Targu Jiu a reusit sa obtina cel mai bun scor la nivel national si unul dintre cele mai bune din lume, astfel ca a fost declarata campioana Romaniei in anul 2022. Liceenii campioni la robotica vor participa la olimpiada internationala din SUACompetitia s-a desfasurat in weekend-ul trecut in Sala Polivalenta din Bucuresti.Echipa "Tea Borgs" a facut parte din Alianta "Winning Alliance Captain", alaturi de alte doua ... citeste toata stirea