Autoritatile din comuna gorjeana Turburea spera sa receptioneze, in acest an, reteaua de canalizare. Lucrarile se fac cu incetinitorul, spune primarul Ion Birca. Proiectul presupune realizarea a 25 de kilometri de canalizare in localitate.Daca ar lucra conform graficului, muncitorii ar putea termina in circa doi luni. Insa lucrarile merg in pas de melc pentru ca firma nu are nici suficienti oameni pe santier si nici ... citeste toata stirea