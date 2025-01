Canalizare inceputa din 2016, inca nefinalizata. Firmele au intrat in faliment

S-au investit aproximativ 8.000.000 de lei intr-un sistem de canalizare inca nefunctional. Investitia a fost finantata prin PNDL 1 si lucrarile au inceput in 2016, insa din pacate pentru o parte din localnicii comunei Capreni, firmele care au castigat licitatia sunt in faliment iar lucrarea este neconforma."Lucrarea este facuta cu bani prin PNDL1 si este realizata cam in proportie de 90%. Mai mult decat atat sunt si ceva probleme tehnice care ne impiedica sa o receptionam. Firma care a ... citește toată știrea