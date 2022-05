Cand ar putea fi gata bazinul de inot din Targu Jiu

Municipalitatea anunta ca bazinul de inot din incinta Complexului Municipal va fi gata in aceasta toamna. Autoritatile se gandesc sa perceapa o taxa targujienilor care vor sa inoate in bazinul acoperit. In schimb, accesul elevilor va fi gratuit.Primarul Marcel Romanescu a anuntat ca firma constructoare va incheia lucrarile in luna septembrie. Atunci se va stabili si cum va fi administrat bazinul de inot. Cert este ca va fi perceputa o taxa de acces, dar nu si pentru elevi."Lucrarile la ... citeste toata stirea