Cand ar putea scapa Targu Jiul de cainii de pe strazi

In sase luni, municipiul Targu Jiu ar putea scapa de cainii fara stapan. Afirmatia ii apartine primarului Marcel Romanescu. Primaria are in plan sa delege serviciul de gestionare a cainilor fara stapan unei asociatii din Hunedoara. Contractul ar putea fi semnat la inceputul lunii viitoare.Bugetul pus la dispozitie este acelasi ca si pana acum. De un milion de lei.Sute de caini sunt abandonati pe strazile din Targu Jiu si, dupa tragedia din Bucuresti, vin si la Primaria Targu Jiu sute de