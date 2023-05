Inscrierile la cresa si gradinita pentru copiii care merg pentru prima oara incep in data de 6 iunie pana in 15 iunie, potrivit calendarului pus in dezbatere publica, anuntat de ministerul Educatiei. Reinscrierea la cresa si gradinita incepe din 23 mai si se incheie pe 30 mai, potrivit documentului.Din toamna acestui an, inscrierea la grupa mijlocie la gradinita va fi obligatorie, potrivit Legii Educatiei Nationale.Etapa de reinscriere la ... citeste toata stirea