Cand intra banii pe cardurile de energie

Guvernul Romaniei va continua sa sprijine consumatorii vulnerabili si in 2025, prin reincarcarea cardurilor de energie. Aceasta masura are rolul de a ajuta categoriile defavorizate sa acopere costurile facturilor si alte cheltuieli legate de utilitati. Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, distribuirea fondurilor va incepe pe 1 aprilie 2025."Pentru consumatorii vulnerabili, plata facturilor reprezinta o povara semnificativa in bugetul familiei, iar sprijinul nostru va continua. ... citește toată știrea