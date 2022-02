Cand intra legea pensionarii minerilor in Comisia de Munca

Minerii si energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia mai au o sansa in ceea ce priveste legea care le va permite sa se pensioneze mai devreme. Legea va intra luna aceasta in dezbaterea comisiilor din Camera Deputatilor.Deputatul social-democrat, Claudiu Manta, spune ca actul normativ ar putea ajunge pe masa Comisiei de Munca pe data de 22 februarie. "Termenele sunt foarte clare. Data de 14 februarie este pentru depunerea amendamentelor, iar in cursul acestei luni se va discuta ... citeste toata stirea