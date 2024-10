Cand se da drumul la caldura in Motru

Luna viitoare, se va da drumul la caldura in municipiul Motru din judetul Gorj. Anuntul a fost facut de primarul Cosmin Morega dupa ce a fost criticat in spatiul public ca tine copiii in frig la scoala. Morega a declarat ca niciodata nu a fost livrat agentul termic mai devreme de luna noiembrie si chiar si-atunci a primit reclamatii de la oameni ca e prea cald in apartamente si stau cu geamurile deschise.Reactia primarului din Motru vine dupa ce deputatul Radu Miruta a mers intr-o scoala din ... citește toată știrea