Pentru a veni in sprijinul cultivatorilor, in comuna Polovragi, judetul Gorj, urmeaza sa se deschida un Centru pentru depozitarea si procesarea fructelor. Termenul pentru finalizarea acestuia este inceputul lunii septembrie, a acestui an."Am reusit sa venim in sprijinul producatorilor cu un centru de fructe care este in construire. ... citeste toata stirea