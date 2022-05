Cand se deschide circulatia in totalitate pe Transalpina VIDEO

Circulatia pe tot tronsonul celui mai inalt drum din tara, Transalpina, s-ar putea redeschide la 1 iunie. Lucratorii de la Drumurile Nationale continua sa curete zapada de pe partea carosabila, iar de cateva zile au inceput sa monteze indicatoarele rutiere. "In mod normal, circulatia pe Transalpina si Transfagarasan se redeschide la sfarsitul lunii iunie, dar lucrarile de deszapezire au inceput in acest an mult mai devreme."Cu toate ca normativul care reglementeaza circulatie pe cele doua doua ... citeste toata stirea