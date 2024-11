Candidata sustinuta de Nicolae Ivanisi, mesaj pentru mineri si energeticieni

Candidata ADN la alegerile prezidentiale, Alexandra Pacuraru, are ca principal proiect redarea resurselor naturale ale tarii romanilor. Alternativa pentru Demnitate Nationala este coordonata in Gorj de Nicolae Ivanisi, care a militat in ultimii cinci ani pentru pastrarea in functiune a capacitatilor pe carbune, dar si pentru reluarea lucrarilor hidroenergetice pe Jiu. Ivanisi crede ca Alexandra Pacuraru este candidatul autentic din zona suveranista la alegerile prezidentiale si recomanda ... citește toată știrea