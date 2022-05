Capela construita din donatii intr-o comuna din Gorj

Biserica veche, monument istoric, din comuna Polovragi este readusa la viata cu bani europeni. Pentru locasul de cult intrat in conservare, autoritatile locale au reusit sa obtina o finantare de 300.000 de euro si se lucreaza la salvarea acestuia si redeschiderea pentru rugaciune. In imediata apropiere a bisericii se construieste si o capela.Biserica monument istoric din Polovragi dateaza din anul 1802 si de ani buni aceasta era in conservare. Nu se mai puteau oficia slujbe si nici ... citeste toata stirea