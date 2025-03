Capodoperele lui Brancusi, in imagini spectaculoase!

Imagini de pus in rama! Poarta Sarutului, Masa Tacerii si Aleea Scaunelor, cea mai de pret mosternire lasata de Constantin Brancusi, au fost surprinse in fotografii spectaculoase dupa "zapada mieilor" care a cazut la Targu Jiu.A nins ca intr-o zi autentica de iarna in orasul lui Brancusi, iar parcul care gazduieste celebrele sculpturi a fost acoperit cu un strat de omat de cativa centimetri. Fotograful Cristi Caval a reusit sa surprinda prin obiectivul sau imagini inedite cu operele sub nea. ... citește toată știrea