Carambol cu cinci masini

Cinci autoturisme s-au tamponat, luni, in localitatea Calimanesti, din judetul Valcea. Traficul a fost blocat zeci de minute in zona. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar pagubele materiale sunt importante."Inspectoratul de Politie Judetean Valcea informeaza ca, in urma cu putin timp, a fost sesizat prin apelul de urgenta 112 cu privire la ... citește toată știrea