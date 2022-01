Care luna a anului este considerata cea mai depresiva. "Depresia afecteaza 25% dintre femei si 12% dintre barbati"

In fiecare an, se stabileste care este ziua cea mai trista din acel an (blue monday), iar anul acesta va fi pe 17 ianuarie. Luna ianuarie este considerata de catre specialisti ca fiind luna cea mai "depresiva" a anului.Depresia este una dintre cele mai des intalnite probleme ale omului modern. "In prima jumatate a vietii, depresia afecteaza 25% dintre femei si 12% dintre barbati, indiferent de zona geografica si culturala, datorita diferentelor hormonale, efectelor pe care nasterile le au ... citeste toata stirea