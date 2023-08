Peste 50 de mineri de la Cariera Husnicioara au optat pana in prezent pentru pensionare in temeiul Legii nr. 197/2021.Potrivit declaratiilor vicepresedintelui Federatiei Energetica, Paul Constantinescu, se estimeaza ca pana la finalul acestui an, aproximativ 100 de salariati se vor pensiona pe aceasta lege.Cu toate acestea, exista o problema legata de recunoasterea tuturor beneficiilor asociate conditiilor speciale de munca, prevazute de Legea nr. 197/2021, de catre Casa de Pensii. Paul ... citeste toata stirea