Carnavalul Toamnei, in mai multe scoli si gradinite din Gorj

Spectacole de culoare si creativitate in multe unitati de invatamant din judetul Gorj. Carnavalul Toamnei a devenit deja traditie in scoli si gradinite, unde cadrele didactice ii implica pe cei mici in activitati specifice toamnei, pregatesc conserve, costume ecologice inspirate de anotimpul in care ne aflam si unesc comunitatile.La Rovinari, gradinitele au organizat un spectacol la care au participat sute de oameni. "Cu entuziasm si creativitate, educatoarele si copiii au pregatit un program ... citește toată știrea