Cartier din Targu Jiu, ingropat in gunoaie. "Arunca zi si noapte de toate. Ne-au adus si animale moarte la geam!"

Imagini greu de privit in Cartierul Pandurasu, care pare ca a devenit o groapa imensa de gunoi. Strazi blocate de gunoaie, mormane de haine, plastice si resturi menajere zac pe campuri sau langa calea ferata. E fenomenul imposibil de eradicat, in fata caruia autoritatile n-au nicio solutie.Dupa ce consilierul local Luis Popa a postat pe Facebook cateva fotografii cu gunoaiele din zona, a fost trimis un utilaj sa stranga gunoaiele care blocau o strada.Oamenii care locuiesc in cartier sunt ... citeste toata stirea