Casa de Cultura din Targu Jiu ramane in paragina. Lucrarile de reabilitare, blocate de un litigiu

Sursa: Pandurul
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:21
8 citiri
Casa de Cultura din Targu Jiu, aflata chiar in centrul orasului, continua sa se degradeze pe zi ce trece, in lipsa unor lucrari de reabilitare promise de ani de zile. Desi exista un proiect de modernizare in valoare de aproximativ 44 de milioane de lei, dupa mai multe modificari ale proiectului, reabilitarea si modernizarea este din nou in blocaj. Procedura este blocata din cauza unui litigiu juridic, ceea ce face imposibila demararea efectiva a lucrarilor, a transmis Compania Nationala de ...citește toată știrea

Pandurul
