Casa in flacari, posibile victime

Un incendiu violent a izbucnit, joi seara, intr-o comuna din judetul Valcea. O casa a luat foc, iar pompierii spun ca exista posibilitatea sa fie persoane surprinse in interior.Update:Din nefericire, a fost gasita o persoana de sex feminin, carbonizata, sub daramaturi.Continua operatiunile de stingere si cele de cautare-salvare.Stirea initiala:Incendiul a izbucnit in localitatea Madulari."S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului forte din cadrul Detasamentului de Pompieri ...