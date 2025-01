Case distruse in incendii, reconstruite de voluntari

Incepe sa prinda contur locuinta refacuta in comuna Runcu dupa ce a fost facuta scrum. Comunitatea s-a unit dupa tragedie, au dat o mana de ajutor proprietarilor care au ramas sub cerul liber in toiul iernii.Voluntarii au ajuns acum aproape la acoperis. "Asa e la Runcu. Comunitate unita, solidaritate, daruire", e mesajul transmis de primarul Adi Cimpeanu alaturi de imagini care arata stadiul in care se afla constructia.Casa a ars in aceasta luna si nu s-a mai putut salva nimic. Dupa ... citește toată știrea