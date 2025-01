Case pentru 16 familii din Gorj

Foto arhiva: distribuirea locuintelor ANL in Rovinari, in anul 2018Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat 16 locuinte pentru tineri destinate inchirierii, in orasul Rovinari, judetul Gorj. Investitia, in valoare de 6.400.208,53 lei (inclusiv TVA), a fost realizata in Bulevardul Minerilor nr. 7, pe un regim de inaltime P+3E (parter + trei etaje), si include apartamente cu doua camere.In judetul Gorj, ANL a finalizat, in cadrul aceluiasi program, un total de 804 unitati ... citește toată știrea