Castelul Rosianu, din Gorj, readus la viata dupa zeci de ani in paragina

Lasat in paragina zeci de ani, Castelul Rosianu, din comuna gorjeana Turburea, ar putea recapata stralucirea de odinioara. Mitropolia Olteniei, cea care detine cladirea monument istoric, are in plan sa o reabiliteze. Banii vor veni de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul National de Redresare si Rezilienta.Castelul Rosianu este o bijuterie arhitecturala, dar se degradeaza vazand cu ochii. Primaria Turburea n-a putut interveni de-a lungul anilor ca sa faca vreo reparatie. Acum cladirea ... citeste toata stirea