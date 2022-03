Cat alcool avea in sange angajatul DSV care a spulberat doi pietoni pe trecere

1,77 g/l alcool in sange avea soferul care a spulberat, duminica, doi pietoni pe trecere in spatele Prefecturii. Probele pentru stabilirea alcoolemiei au fost luate la scurt timp dupa accident. Barbatul este cercetat penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi pietoni loviti pe trecere erau sot si sotie. Femeia n-a mai avut nicio sansa, iar sotul ei este ... citeste toata stirea