Cat castiga angajatii Consiliului Judetean Gorj. Cu cat le cresc salariile

Consiliul Judetean Gorj a publicat o hotarare, pe site-ul oficial, in care sunt prezentate drepturile salariale ale angajatilor din institutiile si serviciile publice pe care le are in subordine. Directorii depasesc 16 mii de lei brut.LISTA SALARIILORIn fapt, pe ordinea de zi e un proiect care stabileste salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie" din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Gorj, precum ... citeste toata stirea