Cat costa meniul unui bolnav internat in spital. "Ii dai unui caine mai mult!"

Pacientii din spitalele din Romania traiesc cu doar 11 lei pe zi. Atat costa cele trei mese pe zi. De exemplu, la Spitalul Judetean din Targu Jiu se gateste in bucataria unitatii medicale, iar angajatii fac calcule precise pentru a se incadra in acesti bani. Pentru bolnavii diagnosticati cu diabet, suma prevazuta zilnic este putin mai mare, respectiv 16,5 lei.Mai putini bani pentru mancarea pacientilor internati in spitale. Cu doar 11 lei pe zi, bucatarii din unitatile medicale trebuie sa se ... citeste toata stirea