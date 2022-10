Cat costa Revelionul la un restaurant din Targu Jiu!

S-a dat startul ofertelor pentru petrecerea de Revelion! Cu aproape trei luni inainte de trecerea in Noul An, restaurantele au inceput sa puna la punct detaliile pentru acest eveniment. Clientii sunt atrasi cu meniuri sofisticate, artisti de renume si multe surprize.Prima oferta aparuta vine din partea unuia dintre cele mai luxoase restaurante din municipiul Targu Jiu, situat pe insulita raului Jiu. Pentru a petrece Revelionul in locatia ... citeste toata stirea