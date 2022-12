Cat costa sa-ti comanzi masa de revelion si ce ofera restaurantele din Targu-Jiu la pachet

Gorjenii care nu au timp sa stea in bucatarie sa pregateasca masa de Revelion, trebuie sa stie ca restaurantele din Targu-Jiu vin in sprijinul lor si le livreaza la pachet totul pentru petrecerea dintre ani.Platoul pentru revelion variaza intre 450 si 500 de lei pentru doua persoane.De exemplu cei care opteaza pentru un platou mai usor, pot alege frigarui de mozzarella si rosii cherry, barcute cu icre, mix buschete, creveti in cuib de cartofi, grisine invelite in prosciutto, salate de ... citeste toata stirea