Cat va costa carnea de miel de Paste. Oierii ameninta ca vor da mieii la export daca pretul nu va fi convenabil

Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe. Crescatorii de ovine spun ca pretul furajelor a crescut de peste doua ori fata de anul trecut, astfel ca sunt nevoiti sa majoreze si ei suma de vanzare."Furajele sunt foarte scumpe. Porumbul se vinde acum cu doi lei kilogramul, in conditiile in care anul trecut il cumparat si cu 80 de ... citeste toata stirea