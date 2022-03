Cate angajari a facut spitalul din Targu Jiu pe durata starii de alerta

Circa 90 de persoane a angajat Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu in ultimii doi ani de pandemie, cu contracte valabile doar in starea de alerta. Odata ce s-a renuntat la starea de alerta, oamenii riscau sa fie lasati pe dinafara, insa a fost adoptata o lege in Camera Deputatilor care le permite spitalelor sa organizeze examene si sa angajeze acest personal cu contracte pe perioade nedeterminate de timp.Mai exact, 87 de persoane, cadre medicale sau auxiliare, a angajat cel mai mare ... citeste toata stirea