Catel blocat in Jiul inghetat

Pompierii au avut o misiune speciala, duminica seara, in Valea Jiului! Au fost solicitati sa salveze un catel care era blocat in apa inghetata a Jiului. Un localnic a vazut cainele in pericol si a chemat pompierii la fata locului."Un localnic a auzit latratul cainelui, ca o chemare in ajutor, si-a dat imediat seama de pericolul in care se afla animalul, si a sunat la 112.In scurt timp, un echipaj de pompieri a ajuns pe malul ... citește toată știrea