Aproximativ un sfert din populatia Romaniei nu are acces la reteaua publica de apa si canalizare. Pentru romanii aflati in imposibilitatea de a se reacorda la aceste utilitati din cauza lipsei banilor, Uniunea Europeana, pune la dispozitie aproape 900 de milioane de lei.Programul se numeste "Prima conectare la sistemul public de apa si canalizare" si are ca tinta familiile cu venituri mici care nu si-au permis racordarea la reteaua publica. Majoritatea acestora folosesc apa de la fantani ... citeste toata stirea