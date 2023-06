Examenul de Bacalaureat incepe astazi, cu prima proba scrisa la limba si literatura romana. La nivelul judetului Gorj, s-au inscris 2910 candidati pentru sesiunea iunie-iulie 2023.Cei 2910 candidati sunt impartiti in 11 centre de examinare, stabilite pentru Gorj.Proba a inceput la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis, in baza unui act de identitate valid, pana la ora 8:30.Pentru redactarea unei lucrari ... citeste toata stirea