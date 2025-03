Cauta medic pentru dispensarul scolar

Primaria orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj, organizeaza un concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist in specialitatea medicina generala/medicina de familie, in cadrul Dispensarului scolar-post unic.Postul oferit este cu norma intreaga, avand o durata a timpului de lucru de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe saptamana.Persoanele interesate trebuie sa fie absolvente ale unui program de studii superioare in domeniul medicina ... citește toată știrea